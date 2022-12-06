Гениальный трюк по изготовлению фонарика всего из трех предметов: обойдется в 30 грн (видео)

Такой фонарик будет работать беспрерывно как минимум месяц

В условиях аварийных отключений света в Украине в результате вражеских ударов по объектам инфраструктуры украинцам приходится находить альтернативные способы. Свечей не напасешься, а цены на автономные приборы освещения "кусаются". Но не беда, ведь можно сделать фонарик своими руками дома.

Лайфхаком по изготовлению фонарика в домашних условиях поделился пользователь TikTok @dmitrover. По его словам, этот долговечный фонарик будет стоить вам всего лишь 30 грн. Украинец подробно рассказал на видео, что нужно делать.

Для создания фонарика своими руками вам понадобятся:

Батарейки обычного типа АА

Светодиод белый 5 мм 3 в. (вольт)

Игла

Что нужно делать, чтобы сделать фонарик в домашних условиях:

Берем две батарейки в упаковке. Делаем небольшой разрез, как на видео, достаем одну батарейку, переворачиваем и вставляем назад в упаковку.

Более длинную ножку светодиода вставляем к батарейке с выпуклостью. Короткую – к батарейке с плоской стороной.

С другой стороны вставляем иглу в упаковку, как на видео. Таким нехитрым способом вы получаете переключатель устройства.

Автор ролика отметил, что был очень впечатлен тем, насколько хорошо такой фонарик освещает помещение. Он рекомендует сделать два таких фонарика. Их можно разместить над зеркалом в ванной, получив неплохое освещение. По словам пользователя, такой самодельный фонарик может работать без перерыва минимум месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дома можно изготовить и свечи, причем без парафина и воска. Нужны самые простые и доступные материалы.