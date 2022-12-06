Два каких средства добавить в кипяток, чтобы прочистить засор в раковине за секунды: действенный лайфхак

Есть два натуральных очистителя для прочистки стоков в ванных комнатах, растворят любую грязь

Забитые стоки могут вывести из строя ванные комнаты и кухни. Особенно часто образуются засоры в ванных комнатах. Причин этому много, ведь по трубам стекают волосы, жир и мыльная пена. Однако есть домашние средства, которые решат неприятную проблему.

Если засорилась канализация, необязательно использовать сильнодействующие химикаты и агрессивные отбеливатели. Существует натуральная альтернатива. Для лайфхака по разблокированию засора в раковине вам нужны всего лишь кипяток, пищевая сода и уксус, пишет Express.

Выливание кипятка в канализацию — эффективный метод прочистки стоков на кухне и в ванной, поскольку он растворяет мыльную пену и жир, прилипшие к вашим трубам. Если же эта уловка не помогла, то возьмите уксус и соду.

Что нужно делать, чтобы очистить засор:

Вылейте горячую воду в канализацию, чтобы смыть и растопить жир. Смешайте в емкости равные части пищевой соды с уксусом. Смесь начнет шипеть, после чего вы можете просто вылить ее в канализацию и оставить на час, чтобы она "творила чудеса". Снова смойте большим количеством кипящей воды.

Для удаления волос, которые забили сток, может потребоваться специальный трос, он продается в магазине. Если такого инструмента под рукой нет, то можете соорудить импровизированный трос из старой металлической вешалки для одежды.

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