Бюджетный способ утеплить окна зимой: простой, но эффективный трюк (видео)

Сохранить тепло в доме, а заодно сэкономить на счетах, поможет один недорогой лайфхак

Есть много способов утеплить окна в холодное время года, но некоторые из них требуют серьезных капиталовложений, а то и предполагают полную замену остекления. Однако не стоит терпеть сквозняки из окон, если нет лишних средств.

Простой лайфхак по утеплению окон показала пользовательница TikTok на аккаунте @homediydiary. Трюк выглядит незамысловатым, но действительно работает. К тому же, вам не придется тратить много денег для изоляция окна таким способом.

По словам автора ролика, это бюджетный способ добавить вторичное остекление и изоляцию к холодным окнам. Особенно эффективно на окнах с одинарным остеклением, отмечается в сообщении. Однако сама женщина использовала этот метод для утепления старых окнах с двойным остеклением. Ключевая вещь, которая вам понадобится, пленка для утепления окон.

Что нужно делать, чтобы утеплить окна:

Очистите окна и рамку. Все должно быть чистым. Обрежьте пленку так, чтобы соответствовала размеру окна. Используйте двухстороннюю липкую ленту (двухсторонний скотч), чтобы прикрепить пленку за углы оконной рамы. Плотно натяните пленку, убрав как можно больше складок. С помощью фена просушите поверхность, покрытую пленкой, работая сверху вниз. Все складки на пленки под воздействием горячего воздуха выровняются.

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