Бюджетный способ утеплить окна зимой: простой, но эффективный трюк (видео)
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Сохранить тепло в доме, а заодно сэкономить на счетах, поможет один недорогой лайфхак
Есть много способов утеплить окна в холодное время года, но некоторые из них требуют серьезных капиталовложений, а то и предполагают полную замену остекления. Однако не стоит терпеть сквозняки из окон, если нет лишних средств.
Простой лайфхак по утеплению окон показала пользовательница TikTok на аккаунте @homediydiary. Трюк выглядит незамысловатым, но действительно работает. К тому же, вам не придется тратить много денег для изоляция окна таким способом.
По словам автора ролика, это бюджетный способ добавить вторичное остекление и изоляцию к холодным окнам. Особенно эффективно на окнах с одинарным остеклением, отмечается в сообщении. Однако сама женщина использовала этот метод для утепления старых окнах с двойным остеклением. Ключевая вещь, которая вам понадобится, пленка для утепления окон.
Что нужно делать, чтобы утеплить окна:
- Очистите окна и рамку. Все должно быть чистым.
- Обрежьте пленку так, чтобы соответствовала размеру окна.
- Используйте двухстороннюю липкую ленту (двухсторонний скотч), чтобы прикрепить пленку за углы оконной рамы. Плотно натяните пленку, убрав как можно больше складок.
- С помощью фена просушите поверхность, покрытую пленкой, работая сверху вниз. Все складки на пленки под воздействием горячего воздуха выровняются.
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