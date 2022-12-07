Засор в раковине будет устранен всего за пару минут: реально рабочий лайфхак

Для решения этой проблемы понадобиться всего 3 недорогих ингредиента

Всегда проблематичное явление — засор в раковине на кухне или в ванной.

Чаще всего проблема находится глубже — в трубах, пишет cpykami. Чтобы это проверить, просто открутите сифон и включите воду. Если она спокойно проходит, но сам сифон чистый, — наша проблема в канализационных трубах. Чтобы устранить ее, можно воспользоваться реально рабочим способом. С помощью этого метода засор будет устранен за пару минут, и вода будет быстро уходить.

Как устранить засор в раковине

Заливаем в стакан 200 мл горячей воды, всыпаем туда 1 ч. л. лимонной кислоты. В раковину засыпаем 3-4 ч. л. соды. Заливаем чистящим средством, к примеру, "Азелит Антижир", чтобы сода ушла в слив. Сверху заливаем стаканом горячей воды с лимонкой. Ждем несколько минут. Заливаем в раковину горячую воду. Все не только очень просто, но и эффективно!

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