Простейший способ сделать "вечную свечку" своими руками: дополнительные траты не нужны (видео)

Тиктокер поделился оригинальным лайфхаком, чтобы свеча горела дольше

В условиях аварийных отключений света украинцы запасаются альтернативными источниками освещения. Однако даже если вы приобретете свечей впрок, они довольно быстро сгорают. Но есть выход: с помощью подручных компонентов сделать свечу своими руками.

Пользователь @dmitrover в TikTok показал, как, по его словам, сделать "вечную свечу". Тиктокер поделился оригинальным лайфхаком, благодаря которому свеча будет гореть намного дольше, чем обычно. Ключевой ингредиент, который вам нужен, растительное масло.

Видео с необычном трюком, который продлит время горения свечки, уже набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях благодарят автора за то, что поделился такой незамысловатой уловкой.

Как сделать свечу своими руками:

Обрежьте свечку по размеру емкости, которую будете использовать. Это может быть небольшая банка или даже стопка. "Приклейте" обрезанную свечку ко дну банки, растопив воск. Для этого воспользуйтесь зажигалкой, к примеру. Возьмите растительное масло и налейте его почти что до уровня фитиля. Зажгите свечу. Со временем воск образует на поверхности такую себе крышку.

Ранее "Телеграф" рассказывал и о других способах изготовления свечей в домашних условий. Звучит необычно, но отличная свеча получится из картошки. Кроме того, вы также можете соорудить дома самодельный обогреватель, который выручит в случае отключения отопления.