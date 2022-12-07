Микроволновка станет безупречно чистой за 2 минуты: какой подручный продукт удалит все стойкие пятна от еды

Внутри микроволновой печи должен быть порядок, иначе вкус и запах вашей еды может испортиться

Уборка на кухне включает в себя много рутинных процессов. Нужно помыть посуду, очистить духовку и плиту, а если вы пользуетесь микроволновкой – уделить внимание и ей. Если не чистить микроволновую печь регулярно, в ней могут скапливаться пятна от пищи, микробы и бактерии. Однако есть эффективный способ отмыть микроволновку внутри всего за две минуты.

Микроволновка должна быть чистой, иначе неприятный запах будет просачиваться в пищу, которую вы там разогреваете. Один простой лайфхак решит проблему с загрязненной микроволновой печью, передает издание Express. Ключевой продукт, который вам нужен, обычный лимон.

Микроволновые печи нуждаются в хорошей очистке как внутри, так и снаружи прибора не реже одного раза в неделю. Перед очисткой следует отключить прибор от розетки.

Как очистить микроволновую печь с помощью лимона (лимонного сока):

Выдавите сок половинки лимона в миску, добавить немного воды и поставьте в микроволновку на пару минут на полную мощность. Также можно смешать с водой лимонный сок.

После этого все пятна будет легко убрать губкой, даже въевшийся жир и остатки еды. Небольшой бонус – лимон даст приятный аромат.

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