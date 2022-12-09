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Никогда так не делайте: как хранить мандарины, чтобы они не сгнили раньше времени

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Всего одна ошибка может стоить вам фруктов Новость обновлена 09 декабря 2022, 07:58
Всего одна ошибка может стоить вам фруктов. Фото pexels.com

Если соблюдать все условия хранения, фрукты могут пролежать до полугода

Мандарины — это фрукты, без которых уже невозможно представить себе празднование Нового года. Запах этого цитруса навеивает новогоднее настроение в любое время года. Кстати, из мандаринов получается невероятно вкусное варенье. Однако сегодня мы хотим рассказать вам об ошибке в хранении "новогоднего" цитруса, из-за которой фрукты могут сгнить, не дожив до праздника.

Поскольку часто хозяйки покупают мандарины на Новый год заранее, чтобы после избежать столпотворений в магазинах, нужно обеспечить им правильное хранение, иначе до курантов фрукт не долежит. Что категорически нельзя делать с мандаринами пишет портал "Вкусно+".

Как нельзя хранить мандарины

Многие хранят мандарины вместе с апельсинами, ведь они "родственники". Однако это ошибочное мнение, и эти цитрусы нуждаются в разных условиях. Их рекомендуется держать отдельно. В противном случае один из видов продуктов начнет очень быстро гнить.

Кроме того, мандарины не стоит держать в полиэтиленовых пакетах и укладывать друг на друга больше, чем в три ряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить картофель, иначе корнеплод начнет быстро прорастать.

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#Мандарины #Лайфхак