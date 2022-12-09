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Что нужно сделать с бананами, чтобы они не становились коричневыми слишком быстро: простой лайфхак

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При хранении бананов нужно учесть один нюанс
При хранении бананов нужно учесть один нюанс. Фото pinterest.ru

Подручный кухонный предмет "спасет" бананы от быстрого почернения

Чтобы овощи и фрукты дольше оставались свежими и хрустящими, нужно правильно их хранить. Если говорить о бананах, то этот продукт иногда слишком быстро становится мягким, а цвет из желтого переходит в коричневый и даже черный. Однако есть небольшая уловка, которая может замедлить этот процесс, чтобы вы успели съесть вкусный и в меру мягкий фрукт.

О лайфхаке по хранению бананов сообщает издание Express. Для этого трюка вам понадобится простой и недорогой предмет, который, вероятно, есть на вашей кухне. Речь идет об обычной полиэтиленовой пленке.

Незамысловатый способ хранения бананов замедляет процесс созревания плодов. Вот, что нужно сделать с только что купленной связкой бананов: разделите ее на отдельные бананы и оберните небольшой отрезок полиэтиленовой пленки вокруг каждого стебля. Оказывается, полиэтиленовая пленка поможет удержать вещество этилен, это газ, который частично вызывает процесс созревания многих фруктов, в том числе бананов. Полиэтиленовая пленка улавливает газ и предотвращает его распространение на другие части фруктов.

Почему бананы должны быть разделены, чтобы это работало? Когда бананы соединены стеблем, это может привести к тому, что бананы созреют быстрее, чем если бы каждый плод хранился отдельно. Если в грозди есть два банана, которые созревают быстрее, они распространят этиленовый газ на другие фрукты в связке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свои нюансы хранения есть и для мандаринов. Если соблюдать все условия, фрукты могут пролежать до полугода.

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#Бананы #Банан #Хранение #Лайфхак