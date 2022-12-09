Стиральная машинка больше не будет вонять затхлостью и плесенью: гениальный трюк с одним подручным средством

Избавиться от неприятного запаха стиральной машины можно с помощью недорого кухонного предмета

Мы пользуемся стиральной машиной очень часто, из-за чего иногда появляется неприятный запах затхлости и плесени. Вонь из барабана может быть вызвана сочетанием плесени, грибка и бактерий. Другие причины — попадание волос и остатков моющих средств в прокладку, уплотнение, трубы и дозатор порошка. Ужасный "аромат" нужно убрать как можно быстрее, тем более, сделать это просто

Есть отменное бытовое решение для удаления неприятных запахов из стиральных машин, пишет Express. Возможно, то, что вам понадобится для лайфхака, уже есть у вас дома и хранится на кухне. Речь идет о капсулах для посудомоечной машины.

Так, если из вашей стиральной машины исходит ужасный запах, одежда после стирки тоже может неприятно пахнуть. Но пара таблеток для посудомоечной машины во время горячего цикла стирки очистит все трубы по мере слива воды.

Алгоритм очистки невероятно прост: поместите две капсулы для посудомоечной машины во время стирки при 90 градусах. Так можно делать раз в месяц, чтобы бытовой прибор всегда имел свежий аромат.

Неприятный запах может появляться не только в машинке, а и в целом в ванной комнате или туалете. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и эффективно побороть вонь даже без агрессивных химических освежителей. А также мы писали, зачем класть в стиральную машину влажную салфетку при стирке – интересный лайфхак.