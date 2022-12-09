Чем протереть окно, чтобы утром не скапливался конденсат: неожиданный трюк

Одно подручное средство решит неприятную проблему с лишней влагой в доме

С наступлением холодов в домах часто обостряется проблема кондесата на окнах, которая может повлечь развитие плесени. Однако есть возможность избежать лишней влаги. Очень легко, быстро и дешево сделать так, чтобы окна зимой не запотевали.

О лайфхаке по борьбе с конденсатом на окнах пишет издание Mirror. Вам всего лишь нужно протереть окна особым раствором, ключевой ингредиент, вероятно, находиться на вашей кухне. Речь идет о средстве для мытья посуды.

Мыльная вода отлично защищает окна от конденсата этой зимой. Используя каплю жидкости для мытья посуды, вы сможете создать такой себе барьер на стеклах, который не даст накапливаться воде.

Что нужно делать, чтобы избавиться от конденсата на окнах:

Нанесите на плотную ткань из микрофибры небольшую каплю жидкости для мытья посуды. Средства должно быть совсем немного, чтобы обеспечить тонкий слой и не загрязнить окно.

Равномерно вотрите моющее по всей поверхности стекла.

Вы будете удивлены, как чудесно этот трюк предотвращает конденсат и словно отталкивает воду!

Ранее "Телеграф" писал и о других способах удаления конденсата на окнах и сырости в доме. Один из лайфхаков предполагает использование таких подручных средств, как соль или пищевая сода. Также помогут снизить уровень влажности в вашем жилище некоторые комнатные растения.