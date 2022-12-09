Чем закрыть стеклянную банку, если под рукой нет крышки: житейский трюк

Не спешите огорчаться, если крышка от банки потерялась

Эти емкости упрощают жизнь каждого человека. В них можно хранить все что угодно, будто рассыпчатые продукты или различные жидкости, консервации. Из банок даже можно сделать обогреватель!

Однако, чтобы банка или стеклянная бутылка хорошо удерживали и правильно сохраняли содержимое, их необходимо плотно закрывать. Если крышка от банки потерялась или просто пришла в негодность, это можно легко исправить, пишет cpykami. Понадобится пластиковая бутылка.

Чем заменить крышку для стеклянной банки

Обрезаем верхнюю часть от пластиковой бутылки. Надеваем ее на банку так, чтобы пластик огибал стенки, а затем обдуть по кругу феном мощным режимом. При отсутствии фена можно просто погрузить банку с насадкой в емкость с закипающей водой на 10-15 секунд, чтобы пластик дал усадку. Также придется предварительно прогреть банку, чтобы стекло не треснуло. Банкой снова можно пользоваться.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сделать эффективный обогреватель с помощью стеклянной банки и медной трубки.