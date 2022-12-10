От жирного пятна не останется и следа: как отстирать любимую вещь без лишних трат

С жиром на вещах отлично справляется одно достаточно необычное средство

Ну всякое в жизни бывает, и такое что вы посадили на кофту или брюки жирное пятно тоже. Особенно если в доме есть дети, то такая ситуация более чем "стандартная". Чтобы пятна вас больше не беспокоили, советуем вам "выучить" несколько народных лайфхаков. Более того, такие знания помогут отстирать практически любое пятно.

Как отмечает портал "Вкусно+", избавиться от жирного пятна на любимой рубашке можно буквально в два счета. И нужен для этого — мел. . С его помощью можно избежать лишних трат и не выкидывать те вещи, которые были испачканы.

Как отстирать жир с вещей с помощью мела

Все очень просто: раскрошите мел и засыпьте полученной массой место загрязнения. Оставьте на несколько часов. А после постирайте одежду в обычном режиме.

От досадного недоразумения не останется и следа, а ткань будет как новая. Метод работает только на свежих отметинах, со старыми же придется прибегнуть к другим процедурам.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.