Как быстро отстирать махровое полотенце: средство, которое вернет белью белизну
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Ваши полотенца будут выглядеть, как будто вы их только что купили
Какими бы качественными и красивыми ни были махровые полотенца, со временем они теряют свой прежний лоск, а особенно если они светлые. Как стирать махровые полотенца, чтобы они были мягкими мы уже писали, а теперь хотим рассказать, как вернуть им первозданную белизну.
Как отмечает издание "Вкусно+", такой способ стирки не сделает полотенца жесткими. Поэтому такой способ можно спокойно брать на вооружение.
Как вернуть махровым полотенцам белизну
- В десяти литрах горячей воды растворите три столовых ложки перекиси водорода. Туда же добавьте одну чайную ложку нашатырного спирта и все хорошенько перемешайте.
- Затем полотенца опустите в этот раствор, поставьте емкость на огонь и доведите жидкость до кипения. После этого продержите изделия в кастрюле еще в течение получаса.
- После такой манипуляции полотенца должны посветлеть. Далее их нужно промыть любым удобным способом.
Ранее "Телеграф" писал, что нужно положить в стиральную машинку, чтобы очистить ее до блеска и вытащить всю грязь одним махом.