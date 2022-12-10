Как быстро отстирать махровое полотенце: средство, которое вернет белью белизну

Ваши полотенца будут выглядеть, как будто вы их только что купили

Какими бы качественными и красивыми ни были махровые полотенца, со временем они теряют свой прежний лоск, а особенно если они светлые. Как стирать махровые полотенца, чтобы они были мягкими мы уже писали, а теперь хотим рассказать, как вернуть им первозданную белизну.

Как отмечает издание "Вкусно+", такой способ стирки не сделает полотенца жесткими. Поэтому такой способ можно спокойно брать на вооружение.

Как вернуть махровым полотенцам белизну

В десяти литрах горячей воды растворите три столовых ложки перекиси водорода. Туда же добавьте одну чайную ложку нашатырного спирта и все хорошенько перемешайте.

Затем полотенца опустите в этот раствор, поставьте емкость на огонь и доведите жидкость до кипения. После этого продержите изделия в кастрюле еще в течение получаса.

После такой манипуляции полотенца должны посветлеть. Далее их нужно промыть любым удобным способом.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно положить в стиральную машинку, чтобы очистить ее до блеска и вытащить всю грязь одним махом.