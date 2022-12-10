Как высушить обувь: простая хитрость без использования газеты

Порой недостаточно даже обычного радиатора

Характерна для зимы слякоть опасна для обуви. В этот сезон она моментально становится промокшей. Чтобы высушить обувь, обычно не нужно придумывать чего-то сверхъестественного, однако есть нюансы.

Например, на батарее может не оказаться места для сушки, а газеты, которые впитывают влагу в сапогах, могут просто закончиться. Если иного выхода нет, то в такой ситуации могут пригодиться старые носки и обычный наполнитель для кошачьего лотка. Об этом пишет belnovosti.

Как высушить обувь без батареи

Насыпаем гранулы в носочки и размещаем их в мокрых кроссовках, сапогах или ботинках. Проверяем спустя пару часов, обувь должна уже быть сухой. Кроме того, наполнитель сможет заодно убрать и неприятный запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть. Многослойность поможет согреться, но нужно знать пару нюансов.