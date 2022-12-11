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Как избавиться от конденсата на окнах зимой: способы, которые реально действуют

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Советы, чтобы избавиться от конденсата на окнах
Советы, чтобы избавиться от конденсата на окнах. Фото freepik.com

Помогут справиться с влагой на подоконнике соль и не только

Конденсат может покрывать окна на протяжении всей зимы, так как при колебании температур влажность в помещении повышается. Решить эту проблему можно не только с помощью комнатных растений, которые "мешают" плесени, но и используя другие способы.

Конденсат не просто портит внешний вид окон — из-за него образуется черная плесень, опасная для взрослых и детей, пишет Ukr.Media. Если надоело каждый день протирать запотевшие окна тряпкой, ознакомьтесь с несколькими советами по избавлению конденсата на окнах.

Как избавиться от конденсата на окнах

  1. Не сушите постиранные вещи в доме. Влага, которая испаряется, оседает на стекле и быстро превращается в конденсат. Если нет другого выхода (балкона или сушилки), то старайтесь сушить одежду в одной маленькой комнате, а после — прогревать ее.
  2. Комнатные растениясобиратели влаги. Чем больше их в одном месте, тем выше там влажность. Не держите растения на подоконнике, переместите их вглубь комнаты и отдельно друг от друга.

Как избавиться от конденсата с помощью соли

Обычная соль прекрасно впитывает в себя влагу. Просто поставьте небольшую емкость с солью у окна. Если со временем она затвердеет, поставьте соль в микроволновку на пару минут, чтобы подсушить.

Если из-за конденсата на окнах в доме завелась плесень, то нужно действовать незамедлительно. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро избавиться от черного грибка на окнах.

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#Окна #Лайфхаки #Конденсат