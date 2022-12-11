Зачем класть в бачок унитаза зубную пасту: вы будете удивлены результатом

Необычный способ, как сделать так, чтобы ваш санузел благоухал

Убрать неприятный запах в туалете задача достаточно простая — приобрести освежитель, однако можно это сделать и без лишних трат на бытовую химию. К примеру освежить ванную и санузел может растительное масло, обычный кусок мыла и даже моющее средство для посуды — все это точно всегда есть в вашем доме. Однако и это еще не все варианты.

Оказывается, сделать так, чтобы туалет благоухал и без освежителя можно бросив в бачок с унитазом одно средство, которым каждый из нас ежедневно пользуется. И это зубная паста. Как она работает, пишет портал "Вкусно+".

Как освежить туалет зубной пастой

Все достаточно просто: чтобы придает свежесть сантехнике в бачок унитаза нужно положить тюбик зубной пасты, в котором заранее сделать маленькие дырочки. Таким образом средство для гигиены полости рта будет работать в качестве освежителя.

Однако не стоит забывать, что это только маскирует загрязнения и регулярную уборку туалета делать все же придется.

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