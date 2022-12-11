С каким средством протереть пол в ванной комнате, чтобы избавиться от неприятного запаха: неожиданный лайфхак

Никакая агрессивная химия не нужна, поддержать гигиену можно и с помощь подручных средств

Ванная комната и туалет – место в доме, где чаще всего могут появляться неприятные запахи. Особенно если у вас в живут домашние питомцы. Вонь от того же кошачьего лотка может заполнить комнату, но есть возможность справиться с этой проблемой.

Лайфхак, который удалит вонь из ванной комнаты и сделает пол чистым, публикует издание Mirror. Для этого вам нужен один подручный продукт, возможно, это гигиеническое средство уже стоит на одной из полок.

Речь идет о пене для бритья. Как ни странно, но это средство может пригодится в уборке дома и заменить дорогостоящие бытовые химикаты. Просто вымойте пол с добавлением небольшого количества пены для бритья. Она удалит все нежелательные запахи. Этот трюк работает лучше всего, когда пена для бритья остается на пораженном участке не менее получаса, прежде чем ее смыть. Также можно оставить ее на ночь, чтобы получить наилучшие результаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить слив и засор в раковине. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты. А также мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости.