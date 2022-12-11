Налет исчезнет на глазах: эффективный способ, как отбелить эмалированную кастрюлю

Отмыть кастрюлю от налета очень легко, зная эту хитрость

Хотя бы одна эмалированная кастрюля наверняка есть в каждом доме. И каждая хозяйка, которая ею пользуется, знает ее главный минус — со временем она теряет свой "товарный" вид и обрастает темным налетом, что появляется от регулярного использования посуды. Однако эту проблему очень легко решить, если знать несколько хитростей.

Как сообщает портал "Вкусно+", более опытные домохозяйки знают, что тереть такую посуду бесполезно, а вот если приготовить один раствор, то кастрюля вновь засияет чистотой. Более того, способ менее энергозатратный, а что главное — очень эффективный.

Как очистить эмалированную кастрюлю от налета

Налейте в кастрюлю воду и добавьте в нее немного жидкости для мытья посуды. Все это поставьте на плиту. После того как раствор закипит, уменьшите огонь и оставьте смесь немного побурлить. Затем тщательно вымойте посуду в горячей воде.

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