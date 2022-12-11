Налет исчезнет на глазах: эффективный способ, как отбелить эмалированную кастрюлю
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Отмыть кастрюлю от налета очень легко, зная эту хитрость
Хотя бы одна эмалированная кастрюля наверняка есть в каждом доме. И каждая хозяйка, которая ею пользуется, знает ее главный минус — со временем она теряет свой "товарный" вид и обрастает темным налетом, что появляется от регулярного использования посуды. Однако эту проблему очень легко решить, если знать несколько хитростей.
Как сообщает портал "Вкусно+", более опытные домохозяйки знают, что тереть такую посуду бесполезно, а вот если приготовить один раствор, то кастрюля вновь засияет чистотой. Более того, способ менее энергозатратный, а что главное — очень эффективный.
Как очистить эмалированную кастрюлю от налета
- Налейте в кастрюлю воду и добавьте в нее немного жидкости для мытья посуды. Все это поставьте на плиту.
- После того как раствор закипит, уменьшите огонь и оставьте смесь немного побурлить.
- Затем тщательно вымойте посуду в горячей воде.
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