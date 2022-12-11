Что нужно распылить на окна, чтобы избавиться от плесени: трюк с самодельным раствором

Убрать грибок можно даже без использования едкой химии

В холодное время года вокруг окон часто скапливается конденсат, а вместе с ним и разрастается плесень. Но не спешите бежать за дорогостоящими химикатами. Всего лишь нужно распылить на окна особый самодельный раствор: он предотвращает повторное появление плесени. Плюс в том, что все ингредиенты для самодельного средства натуральны и достаточно дешевы.

Если вы обнаружили плесень на окне, жалюзи и ролетах из-за конденсата и сырости на подоконнике, то воспользуйтесь одним эффективным лайфхаком. Ключевой ингредиент, который убьет споры грибка раз и навсегда, изопропиловый спирт, пишет издание Express.

Так, изопропиловый спирт является мощным антимикробным веществом, которое встречается в природе и часто используется для стерилизации инструментов и тканей. Перед использованием изопропилового спирта следует протестировать его на небольшом участке, так как он может повредить определенные поверхности, такие как окрашенные и покрытые лаком, включая обработанную древесину. Необходимо использовать в равных частях изопропиловый спирт и теплую воду.

Что нужно делать, чтобы избавиться от плесени с помощью изопропилового спирта и теплой воды:

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе и просто распылите на заплесневелую поверхность. Оставьте на 10 минут.

Протрите губкой.

Для закрепления результата вы также можете дополнительно обработать окно еще одним раствором. Средство включает в себя 10 капель гвоздичного масла, 10 капель масла чайного дерева и 100 мл уксуса.

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