Убрать царапины с посуды из нержавейки поможет всего одно средство: вы будете удивлены

Простейший способ без лишних затрат

Каждая хозяйка знает, что посуда из нержавеющей стали очень удобна и практична, однако из-за частого использования, а если еще и неосторожного, то она постепенно теряет свой "товарный" вид. На ней может появляться налет или царапины. Как избавится от накипи мы уже писали ранее, а теперь хотим обратить внимание на способ борьбы с царапинами.

Как сообщает портал "Вкусно+", решение проблемы — это не покупка новой кастрюли, и с царапинами легко справится своими руками. Для этого понадобится лишь одно средство, которое каждый найдет в своей ванной. И это — зубная паста.

Как избавиться от царапин на посуде из нержавейки

Возьмите мягкую губку и зубную пасту. После вымойте посуду мягким моющим средством и просушите. Затем нанесите на ватный диск немного белой зубной пасты и аккуратно потрите поврежденные участки вдоль длины царапин, двигаясь от центра к краям.

Затем протрите это все мягкой тканью и дайте посуде высохнуть. Потом опять нанесите средство, чтобы заполнить неровности.

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