Для чего наши бабушки клали в обувь мыло: полезная хитрость зимой

Это крутой трюк, который решит одну из главных зимних проблем

Практически каждій сталкивается с такой проблемой, как неприятный запах из обуви, которую вы снимаете после прогулки. Особенно эта проблема обостряется в осенне-зимний период.

К счастью, эту "зловонную" неприятность очень просто решить, причем без особых усилий и денежных затрат. Достаточно воспользоваться одним методом, который очень хорошо известен старшому поколению, пишет belnovosti. Нам понадобится только туалетное мыло и время.

Как избавиться от неприятного запаха в зимней обуви

Просушиваем перед сном сапоги, ботинки или кроссовки. Затем кладем в каждом из них небольшой кусочек обычного мыла. Пригодятся и обмылки. Оставляем так до следующего утра. Благодаря этому простому способу от отталкивающего аромата не осталось и следа.

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