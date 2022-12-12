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Для чего наши бабушки клали в обувь мыло: полезная хитрость зимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рассказываем, как избавиться от неприятного запаха в зимней обуви Новость обновлена 12 декабря 2022, 16:43
Рассказываем, как избавиться от неприятного запаха в зимней обуви. Фото youtube.com

Это крутой трюк, который решит одну из главных зимних проблем

Практически каждій сталкивается с такой проблемой, как неприятный запах из обуви, которую вы снимаете после прогулки. Особенно эта проблема обостряется в осенне-зимний период.

К счастью, эту "зловонную" неприятность очень просто решить, причем без особых усилий и денежных затрат. Достаточно воспользоваться одним методом, который очень хорошо известен старшому поколению, пишет belnovosti. Нам понадобится только туалетное мыло и время.

Как избавиться от неприятного запаха в зимней обуви

Просушиваем перед сном сапоги, ботинки или кроссовки. Затем кладем в каждом из них небольшой кусочек обычного мыла. Пригодятся и обмылки. Оставляем так до следующего утра. Благодаря этому простому способу от отталкивающего аромата не осталось и следа.

Ранее "Телеграф" рассмотрел простые рекомендации по сушке обуви, которые помогут спасти и бюджет, и ваши ноги.

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#Обувь #Зима #Запахи #Лайфхаки