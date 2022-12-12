Как без лишних усилий почистить гранат: удивительно простой трюк (видео)

Вы будете жалеть, что не знали об этом лайфхаке с гранатом раньше

Многие овощи и фрукты с трудом очищаются от кожуры и разделяются на дольки. Однако некоторые уловки помогут упростить процесс. Если авокадо мгновенно превращается в ровные кубики с помощью одного кухонного предмета, то почистить гранат и отделить зерна поможет миска с водой.

Лайфхак, который поможет быстро и легко почистить гранат, рассказывает блог iren.lazun в Instagram. Трюк невероятно прост, а алгоритм чистки плода будет понятен каждому. Этот способ стоит взять на заметку.

Как быстро почистить гранат и отделить зерна от кожуры:

Берем острый нож, с помощью которого делаем надрезы по кругу в верхней части плода. Снимаем шапочку граната, как показано в видео. Делаем продольные разрезы. После этого плод с легкостью разделяется на дольки. Помещаем фрукт в миску с холодной водой и прямо там чистим. Все перепонки всплывут на поверхность, а зерна останутся на дне. Переливаем жидкость из миски через сито в другую емкость, чтобы отобрать зерна граната.

Ранее "Телеграф" делился еще одним замечательным лайфхаком. Есть способ без лишних хлопот почистить апельсин, где не нужно ковырять с трудом толстую кожуру фрукта.