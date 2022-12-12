На плесень не останется и намека: фантастический лайфхак с двумя подручными средствами
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Справиться с нежелательным грибком можно даже без агрессивной химии
Плесень может появляться в доме из-за избыточной влажности, низких температур и отсутствия вентиляции, часто она "следует" за конденсатом на окнах. Обычно возникает в ванных комнатах и на кухнях, где больше влаги от чайников, душевых, ванн, кранов и пара. Однако справиться с проблемой можно лишь с помощью натуральных и доступных средств.
На плесень не только неприятно смотреть, а и может быть опасно для самочувствия, особенно если у кого-то из членов семьи есть аллергия. Поэтому стоит как можно быстрее избавиться от грибка в жилище. В этом поможет простой лайфхак, пишет Express. Все, что нужно, уже у вас есть – уксус и сода.
Как избавиться от плесени в доме с помощью уксуса:
- Приготовьте смесь буры (тетраборат натрия), теплой воды и уксуса. Нанесите на пострадавшую поверхность и оставьте на 60 минут, посыпав большим количеством пищевой соды.
- Потрите место заплесневения и вытрите насухо чистой тряпкой.
Как убрать споры грибка при помощи пищевой соды:
- Насыпьте пищевую соду прямо на необходимую поверхность и оставьте на час.
- Через час потрите пятно щеткой с жесткой щетиной и сотрите остатки соды, обязательно промойте участок мыльной водой или уксусно-водным раствором, чтобы удалить остатки плесени.
- Дайте поверхности полностью высохнуть перед использованием.
Ранее "Телеграф" сообщал, что есть еще один действенный народный метод против плесени. Он включает в себя использование этилового или нашатырного спирта.