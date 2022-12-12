На плесень не останется и намека: фантастический лайфхак с двумя подручными средствами

Справиться с нежелательным грибком можно даже без агрессивной химии

Плесень может появляться в доме из-за избыточной влажности, низких температур и отсутствия вентиляции, часто она "следует" за конденсатом на окнах. Обычно возникает в ванных комнатах и на кухнях, где больше влаги от чайников, душевых, ванн, кранов и пара. Однако справиться с проблемой можно лишь с помощью натуральных и доступных средств.

На плесень не только неприятно смотреть, а и может быть опасно для самочувствия, особенно если у кого-то из членов семьи есть аллергия. Поэтому стоит как можно быстрее избавиться от грибка в жилище. В этом поможет простой лайфхак, пишет Express. Все, что нужно, уже у вас есть – уксус и сода.

Как избавиться от плесени в доме с помощью уксуса:

Приготовьте смесь буры (тетраборат натрия), теплой воды и уксуса. Нанесите на пострадавшую поверхность и оставьте на 60 минут, посыпав большим количеством пищевой соды.

Потрите место заплесневения и вытрите насухо чистой тряпкой.

Как убрать споры грибка при помощи пищевой соды:

Насыпьте пищевую соду прямо на необходимую поверхность и оставьте на час. Через час потрите пятно щеткой с жесткой щетиной и сотрите остатки соды, обязательно промойте участок мыльной водой или уксусно-водным раствором, чтобы удалить остатки плесени. Дайте поверхности полностью высохнуть перед использованием.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть еще один действенный народный метод против плесени. Он включает в себя использование этилового или нашатырного спирта.