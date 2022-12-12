Почему нельзя чистить некоторые мойки уксусом: назван важный нюанс

При чистке раковин следует помнить о ряде правилм

Мы моем в кухонной раковине посуду, но вот саму мойку очистить иногда забываем. Хотя это можно сделать даже без использования бытовых химикатов. Тот же уксус великолепно справляется с чисткой раковины, однако важно учитывать, из какого материала она изготовлена.

Привести в порядок кухонную мойку можно лишь с помощью натуральных ингредиентов, таких как уксус или лимонная кислота. Лайфхак невероятно эффективен, но не подойдет для некоторых раковин, передает издание Express.

Так, для удаления известкового налета с мойки отлично подходит уксус. Лимонная кислота также является прекрасным натуральным чистящим средством для удаления известковых отложений. И уксус, и лимонная кислота действуют как естественные дезинфицирующие средства и могут бороться с отложениями известкового налета благодаря высокому уровню кислотности.

Уксус можно использовать на мойках из эмали, керамики и нержавеющей стали. Что нужно делать, чтобы очистить мойку: просто нанесите небольшое количество средства на губку и хорошенько потрите раковину, промойте несколько раз водой. С другой стороны, лимонная кислота не должна использоваться на натуральном камне или мраморе, так как она может вызывать коррозию. Прежде чем использовать какое-либо вещество для очистки, важно протестировать жидкость на небольшом участке, прежде чем продолжить.

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