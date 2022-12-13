Как удалить ржавчину с унитаза без усилий: всего два ингредиента обеспечат белизну на месяцы

От загрязнений легко избавиться, если знать об этом простом и дешевом способе чистки

Практически всем хозяйкам знакома проблема жесткости воды. Именно из-за нее на унитазе и другой сантехнике очень часто остаются желтые полосы ржавчины.

Чтобы убрать эти неприятные разводы и сделать унитаз чистым и сияющим, часто приходится закупаться средствами бытовой химии, которые стоят, скажем, совсем недешево. Однако есть способ, который поможет вернуть белье унитазу без усилий домашними средствами, пишет Ukr.Media.

Как удалить желтые разводы в унитазе

Берем из кухни 200 мл уксуса (9%) и одну столовую ложку соды. Уксус следует немного подогреть на плите — это главный секрет этого метода. Только не доводим до кипения. Затем подогретый уксус смешиваем с содой и наносим массу на ржавчину. Оставляем в таком виде на три часа. Потом только спускаем воду и наслаждаемся чистотой унитаза!

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