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Ванна снова станет белоснежной, если помыть ее одним фруктом: это не лимон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как отмыть ванну до блеска
Как отмыть ванну до блеска. Фото pexels.com

Благодаря этому лайфхаку, ванна будет не только сиять, но и благоухать.

Поскольку у ванны есть "особенность" со временем желтеть, важно поддерживать ее чистоту. А мытье ванны агрессивными химическими средствами — задача не из самых приятных, да и опасных. А что если воспользоваться народными методами?

Как сообщает портал "Вкусно+", на помощь в отбеливании ванной вам придут два простых продукта: поваренная соль и апельсин. Как это работает — читайте далее.

Как вернуть ванне былую белизну

  • Апельсин разрежьте пополам. Одна половинка нужна для работы, а второй можете полакомиться.
  • Натрите ванну апельсином, а затем посыпьте поверхность солью. Лучше брать такую специю, в которой нет крупных частиц, чтобы они не поцарапали покрытие сантехники. Потребуется примерно полстакана.
  • Оставьте эту смесь на некоторое время, а после приступите к очистке губкой или щеткой.
  • После смойте сок и соль теплой водой.

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