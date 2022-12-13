Ванна снова станет белоснежной, если помыть ее одним фруктом: это не лимон
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Благодаря этому лайфхаку, ванна будет не только сиять, но и благоухать.
Поскольку у ванны есть "особенность" со временем желтеть, важно поддерживать ее чистоту. А мытье ванны агрессивными химическими средствами — задача не из самых приятных, да и опасных. А что если воспользоваться народными методами?
Как сообщает портал "Вкусно+", на помощь в отбеливании ванной вам придут два простых продукта: поваренная соль и апельсин. Как это работает — читайте далее.
Как вернуть ванне былую белизну
- Апельсин разрежьте пополам. Одна половинка нужна для работы, а второй можете полакомиться.
- Натрите ванну апельсином, а затем посыпьте поверхность солью. Лучше брать такую специю, в которой нет крупных частиц, чтобы они не поцарапали покрытие сантехники. Потребуется примерно полстакана.
- Оставьте эту смесь на некоторое время, а после приступите к очистке губкой или щеткой.
- После смойте сок и соль теплой водой.
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