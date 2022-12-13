Как вернуть яркость и свежесть даже самому старому ковру: нужно всего два средства

Исчезнут даже самые старые пятна

Ковер — это не только украшение любого интерьера, но и способ утепления полов, поэтому если у вас на балконе он где-то пилится, срочно его доставайте. Вероятнее всего он будет не в самом лучшем состоянии, и его придется чистить, поэтому мы подготовили для вас рецепт эффективного моющего.

Такое средство вернет прежнюю яркость и свежесть даже самому старому ковру, пишет портал "Вкусно+". Секрет кроется всего в двух ингредиентах раствора, который нужно нанести на покрытие. И это сода и перекись водорода.

Как очистить ковер от пятен за 15 минут

Разведите две столовые ложки соды в 0,5 стакана перекиси водорода и тщательно все перемешайте. Затем смочите грязные места и оставьте смесь "постоять" 15 минут. За это время она "проработает" всю грязь.

После аккуратно уберите кашицу с ковра и дайте ему высохнуть. На помощь вам могут прийти фен или вентилятор. При необходимости повторите процедуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет вывести пятно с ковра всего за несколько минут.