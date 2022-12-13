Забудьте про неприятный запах в холодильнике навсегда: поможет всего одно средство

Всего одно простое средство, которое быстро поможет избавиться от этой проблемы

Появление неприятного запаха в холодильнике — это вовсе не показатель неаккуратности хозяйки, ведь подобным "ароматам" много не надо. И как оказалось, избавиться от него очень легко и просто, и более того, это можно сделать даже с помощью подручных средств.

Если вы кофеман, то этот способ вам точно придется по душе, ведь для него нужно использовать молотый натуральный кофе. Он обладает способностью впитывать неприятные запахи, пишет prostoway.

Как убрать неприятный запах в холодильнике — лайфхак с кофе

Насыпьте в тарелку кофе и поставьте на ночь в холодильник. Вы будете приятно удивлены, что от запаха не осталось и следа. Только не забудьте после убрать источник проблемы и вымыть полки, ведь без этих действий ни одно дорогое или дешевое средство не сможет помочь.

Благодаря этому простому и доступному лайфхаку, вы забудете о любых неприятных запахах, которые могут поселиться в вашем холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли.