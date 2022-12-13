Как хранить гирлянду, чтобы ее не приходилось долго распутывать: отличный лайфхак

Создавая и убирая праздничный декор в доме помните об одном нюансе с гирляндой

Если вы уже начали украшать дом к Новому году, то, вероятно, достали и праздничные огни. Без них не обойдется ни один новогодний декор. Единственная сложность – распутать гирлянду. И в этом случае поможет один заблаговременный трюк с подручным предметом.

Упорядочить праздничные украшения легко, используя вещи, которые уже есть в вашем шкафу. О самом простом способе хранения новогодних гирлянд пишет издание Today. Все, что вам понадобится, это обычная вешалка для одежды.

Пластиковые контейнеры могут помочь сохранить украшения в целости, но когда дело доходит до огней, украшающих елку, придется учесть один нюанс.

Как сделать так, чтобы новогодние гирлянды не запутались:

Размотайте мерцающие пряди вокруг вашей елки.

Возьмите вешалку. Подойдет любая вешалка, но более толстые пластиковые вешалки с большей вероятностью предотвратят соскальзывание огней.

Начиная с одного конца нити, начните оборачивать огоньки вокруг вешалки с обеих сторон.

Продолжайте наматывать, пока не дойдете до противоположного конца пряди. Спрячьте конец между обернутыми шнурами и упакуйте аккуратный пучок на следующий год.

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