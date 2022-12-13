Как хранить гирлянду, чтобы ее не приходилось долго распутывать: отличный лайфхак
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Создавая и убирая праздничный декор в доме помните об одном нюансе с гирляндой
Если вы уже начали украшать дом к Новому году, то, вероятно, достали и праздничные огни. Без них не обойдется ни один новогодний декор. Единственная сложность – распутать гирлянду. И в этом случае поможет один заблаговременный трюк с подручным предметом.
Упорядочить праздничные украшения легко, используя вещи, которые уже есть в вашем шкафу. О самом простом способе хранения новогодних гирлянд пишет издание Today. Все, что вам понадобится, это обычная вешалка для одежды.
Пластиковые контейнеры могут помочь сохранить украшения в целости, но когда дело доходит до огней, украшающих елку, придется учесть один нюанс.
Как сделать так, чтобы новогодние гирлянды не запутались:
- Размотайте мерцающие пряди вокруг вашей елки.
- Возьмите вешалку. Подойдет любая вешалка, но более толстые пластиковые вешалки с большей вероятностью предотвратят соскальзывание огней.
- Начиная с одного конца нити, начните оборачивать огоньки вокруг вешалки с обеих сторон.
- Продолжайте наматывать, пока не дойдете до противоположного конца пряди. Спрячьте конец между обернутыми шнурами и упакуйте аккуратный пучок на следующий год.
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