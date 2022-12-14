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От плесени не останется и следа: как с помощью соды избавиться от черного грибка на окнах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Убрать грибок можно даже без использования химии Новость обновлена 14 декабря 2022, 08:44
Убрать грибок можно даже без использования химии. Фото pexels.com

С этим лайфхаком, вы забудете, что такое плесень на окнах

Из-за неправильной установки пластиковых окон или из-за сырости в квартире в холодное время года вокруг окон часто скапливается конденсат, что в последствии превращается в черный грибок на раме. И если вовремя не спохватиться, чтобы избавиться от этой проблемы, то плесень только расползется, и убрать ее будет труднее.

Как всегда, на помощь в уборке дома нам приходят подручные средства, которые есть на каждой кухне, и в случае борьбы с плесенью нам понадобиться обычная сода, пишет портал "Вкусно+". Как она работает — читайте далее.

Как убрать черную плесень с пластиковых окон содой

Соду нужно смешать с водой до образования густой кашицы. Далее полученное средство нанесите на проблемные места и оставить на пять минут. По истечении нужного времени, смойте все водой и сразу же опрыскайте окна средством для чистки стекол. Все это снова оставьте на пять минут, после чего пройдитесь влажной тряпкой.

Все готово, от некрасивых пятен не осталось и следа. Отметим, сто проводить такую процедуру можно и в качестве профилактики.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие есть методы борьбы с конденсатом на окнах в доме.

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#Уборка #Плесень #Окна