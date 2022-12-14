Пальмы, орхидеи и не только: топ-5 растений, которые предотвращают плесень в доме

Эти растения и украсят жилище, и помогут уменьшить сырость

В холодное время года многие дома сталкиваются с повышенным уровнем влажности, конденсатом на окнах, сыростью. Все вместе в результате может вести к развитию плесени. Однако высадив некоторые комнатные растения, вы сможете предотвратить эту неприятную проблему.

Комнатные цветы – это естественный способ избавиться от плесени. Есть как минимум пять растений, которые отлично поглощают влагу и не требуют особого ухода, пишет издание Express.

Какие комнатные растения нужно высадить в доме, чтобы снизить уровень влаги и избежать плесени:

Спатифиллум (лилия мира). Процветает при высокой влажности, что делает ее идеальной для размещения в местах, подверженных грибком. Цветок поглощает влагу из воздуха через свои листья. Плюс в том, что это растение не требует прямого солнечного света. Однако держите его вдали от питомцев: цветок может быть ядовитым для них.

Процветает при высокой влажности, что делает ее идеальной для размещения в местах, подверженных грибком. Цветок поглощает влагу из воздуха через свои листья. Плюс в том, что это растение не требует прямого солнечного света. Однако держите его вдали от питомцев: цветок может быть ядовитым для них. Бостонский папоротник. Один из самых простых папоротников для выращивания в помещении. Любит влажный климат, поглощает влагу из воздуха, балансируя уровень влажности в вашем доме. Не забывайте регулярно поливать его и не "тревожьте" лишний раз листья.

Тещин язык. Выносливое и приспосабливаемое растение "любит плесень". Лучше всего растет при ярком свете и теплых температурах. Владельцам нужно периодически удалять пыль влажной тканью, чтобы открыть поры: так растение сможет дышать и лучше "работать" против плесени. Поливайте в меру, так как цветок подвержен корневой гнили. Токсичен для собак и кошек.

Выносливое и приспосабливаемое растение "любит плесень". Лучше всего растет при ярком свете и теплых температурах. Владельцам нужно периодически удалять пыль влажной тканью, чтобы открыть поры: так растение сможет дышать и лучше "работать" против плесени. Поливайте в меру, так как цветок подвержен корневой гнили. Токсичен для собак и кошек. Пальмы. Отличный выбор для контроля влажности и защиты от плесени. Разновидности, на которые стоит обратить внимание: пальмы арека, бамбуковые, карликовые финиковые и тростниковые пальмы.

Отличный выбор для контроля влажности и защиты от плесени. Разновидности, на которые стоит обратить внимание: пальмы арека, бамбуковые, карликовые финиковые и тростниковые пальмы. Орхидеи. Могут помочь уменьшить влажность в доме, получая все свои питательные вещества и влагу из окружающего воздуха. Более того, им не нужен очень большой горшок для выращивания, что делает их идеальными для небольших помещений. Если у вас более одной орхидеи, их лучше сгруппировать вместе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться на стенах от плесени зимой можно с помощью недорогих или даже подручных средств.