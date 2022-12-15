Чем протирать пыль, чтобы больше не видеть ее неделями: раскрыт секрет горничных

О пыли забудете на долгое время

Надоевшая пыль так и будет накапливаться на поверхности вашей мебели, если не предупредить ее появление одним недорогим средством.

Усилить эффективность уборки против пыли можно с помощью кондиционера для волос или шампуня-кондиционера (подойдут самые дешевые варианты). Как пишет belnovosti, именно этим средством протирают пыль в гостиницах опытные горничные.

Как избавиться от пыли в доме на неделю

Берем одну чайную ложку кондиционера и смешиваем в стакане с горячей водой. Переливаем раствор в бутылку с распылителем и приступаем к уборке. Вытираем смесь чистой и сухой тряпкой или салфетками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно и нельзя вытирать телевизор от пыли, чтобы избежать возможной поломки техники.