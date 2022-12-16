От плесени не останется и следа: как очистить швы между плиткой в ванной за 15 минут

Не стоит опускать руки, ведь справиться с плесенью вам поможет популярное медицинское средство.

Ванна — это всегда влага, а это значит, что чаще всего появление грибка и плесени на стенах, это лишь вопрос времени. А особенно трудно это вывести из швов между плиткой. Но только не тогда, когда в вашем арсенале есть парочка народных методов борьбы с плесенью и грибком.

Сложнее всего избавиться от нее, если пятна появились в герметике, а иногда грибок настолько сильно въедается в швы, что кажется, что отмыть его вообще невозможно. Однако это совсем не так, пишет портал "Вкусно+".

Как избавиться от плесени в швах между плиткой

Если вы обнаружили плесень в герметике, достаньте из вашей аптечки перекись водорода. Нанесите средство кисточкой на швы и оставьте на 15 минут. Затем промойте мыльной водой. И вуаля — никакой плесени вы не увидите.

Главное не опускайте руки, ведь тога плесень еще больше разрастется, делая вашу ванну неряшливой и грязной. Более того, не то что купаться в такой ванной неприятно, там даже вредно находиться из-за испарений грибка.

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