Зачем надевать на веник полиэтиленовый пакет: неожиданная, но очень полезная хитрость
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Простой лайфхак по уборке, которій пригодится всем
Кто бы из нас не хотел упростить себе процесс домашней уборки, например борьбы с пылью. Один из способов сделать это является интересный лайфхак с веником.
Этот метод пригодится каждому, кто не пользуется или мало пользуется пылесосом. Теперь уборка дома будет значительно легче, проще и эффективнее. Об этом пишет cpykami.
Зачем надевать пакет на веник
Во время подметания нередко частички шерсти, волос и других ворсинок могут оставаться на полу, а затем застревать в щетине. Чтобы этого избежать, нужно просто надеть полиэтиленовый пакет на веник и завязать. Так подметать будет проще, а сам инструмент даже не придется мыть под проточной водой.
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