Зачем надевать на веник полиэтиленовый пакет: неожиданная, но очень полезная хитрость

Простой лайфхак по уборке, которій пригодится всем

Кто бы из нас не хотел упростить себе процесс домашней уборки, например борьбы с пылью. Один из способов сделать это является интересный лайфхак с веником.

Этот метод пригодится каждому, кто не пользуется или мало пользуется пылесосом. Теперь уборка дома будет значительно легче, проще и эффективнее. Об этом пишет cpykami.

Зачем надевать пакет на веник

Во время подметания нередко частички шерсти, волос и других ворсинок могут оставаться на полу, а затем застревать в щетине. Чтобы этого избежать, нужно просто надеть полиэтиленовый пакет на веник и завязать. Так подметать будет проще, а сам инструмент даже не придется мыть под проточной водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно вытирать телевизор от пыли, чтобы избежать возможной поломки техники.