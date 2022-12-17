Чем протереть ванну до состояния новенькой: нужны только два доступных чистящих компонента

Ванна будет сиять чистотой благодаря этому способу

Ванна — такой тип сантехники, который со временем желтеет и покрывается ржавыми разводами. Чтобы отмыть ванну до состояния новенькой, не нужно закупаться дорогой бытовой химией. Достаточно поискать подходящие средства в своем доме.

В этом материале "Телеграф" делится одним лайфхаком, который позволит ванне вернуть белизну и сияние. Для ее чистки, как пишет cpykami, потребуется всего два недорогих компонента.

Как отбелить ванну

Наливаем 100 мл столового белого уксуса 9 %. Нагреваем в микроволновке 30-40 секунд, чтобы он стал горячим, но не кипятком. Вливаем в уксус 50 мл любого средства для мытья посуды. Соединяем два средства вместе (можно перелить в бутылочку с пульверизатором). Наносим средство на ванну, оставляем на 10-15 минут, потом немного протираем щёткой или губкой и смываем душем.

Ранее "Телеграф" писал, как отчистить унитаз от ржавчины. Всего два ингредиента компонента обеспечат белизну на долгое время.