Даже старая разделочная доска станет как новая: проверенный "дедовский" способ

Благодаря этому лайфхаку, будет складываться ощущение, что доской вообще не пользовались

Чем бы вы не пользовались на своей кухне, спустя несколько лет следы использования будут очень видны, особенно на кухонной разделочной доске, которая каждый день "работает", возможно даже без "выходных". Со временем она покрывается въевшимися жирными пятнами и разводами от влаги, которые трудно исчезают, как бы их не отмывали. Однако вернуть разделочной доске ее прежний вид вполне реально.

Специально на такой случай есть проверенный "дедовский" способ, сообщает портал "Вкусно+". Будьте уверены, что с таким лайфхаком вам не придется каждый раз покупать новую разделочную доску. Ну только в том случае, если вам захочется ее обновить.

Как вернуть кухонной разделочной доске ее прежний вид

Вам понадобится обычный вазелин. Натрите им изделие и оставьте его на 12 часов. Состав должен впитаться, после чего отметины исчезнут. Потом смойте остатки вазелина водой и моющим средством для посуды и пользуйтесь разделочной доской, как обычно.

А если на поверхности появились шероховатости, то от них избавиться и того проще: просто потрите смесью из соды и зубной пасты.

Напомним, еще есть японский метод мытья разделочной доски. Главный ингредиент в этом случае довольно необычен.