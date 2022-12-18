Плесень можно убрать без химикатов: нужное средство ищите в своей аптечке

Бороться с плесенью нужно как можно быстрее

Во многих домах на окнах скапливается конденсат, который часто влечет более неприятную проблему – плесень. Споры грибка распространяются очень быстро на любой поверхности, поэтому важно избавиться от них оперативно. В этом поможет одно недорогое подручное средство.

Избавиться от плесени в доме можно даже без агрессивных химикатов. Об удивительно эффективном средстве рассказывает издание Express. Все, что вам понадобится, скорее всего уже есть в вашей домашней аптечке – перекись водорода.

Так, существует множество коммерческих продуктов, которые эффективны для удаления черной плесени, но многие из них содержат агрессивные химические вещества, которые могут быть такими же вредными, как и сам грибок. Вместо этого попробуйте избавиться от плесени, не прибегая к ядохимикатам.

Перекись водорода — это противогрибковый, противовирусный и антибактериальный раствор, который можно найти в большинстве аптечек, но многие могут не знать, что это эффективное средство от плесени. Вы можете безопасно использовать его на различных поверхностях, таких как кухонная техника и столешницы, сантехника и ванны, твердые полы и даже некоторые поверхности стен. Лучше всего подойдет перекись концентрацией 3%.

Что нужно делать, чтобы убрать плесень с помощью перекиси водорода:

Залейте перекись водорода в пульверизатор. Смочите заплесневелую поверхность и оставьте на 10 минут.

Очистите место от пятен плесени.

Протрите насухо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом, но не менее действенном способе борьбы с плесенью в доме.