Сколько раз в месяц нужно чистить матрас: лайфхак против пылевых клещей

Есть простой и действенный способ очистить матрас в домашних условиях

Большинство меняют постельное белье каждые две недели, и это верно, если вы не забываете при этом уделять внимание матрасу. Перед заменой простыней его можно вынести на проветривание или пропылесосить. А вот глубокую чистку матраса рекомендуется проводить каждые шесть месяцев. Сделать это легко в домашних условиях.

Ваш матрас может стать скоплением омертвевших клеток кожи, бактерий и даже пылевых клещей, поэтому регулярная чистка так важна. Тем более, в этом помогут два простых продукта, пишет издание Express.

Даже если матрас выглядит чистым на вид, он может содержать тысячи пылевых клещей. Чтобы его чистить, воспользуйтесь одним действенным лайфхаком. Понадобятся два простых продукта: средство для мытья посуды и пищевая сода. Чтобы удалить любые пятна с вашего матраса, промокните его жидкостью для мытья посуды и теплой водой. При удалении пятен обязательно используйте влажную ткань, а не пропитывайте матрас. Дайте высохнуть, а затем посыпьте матрас содой, чтобы поглотить лишнюю влагу и нейтрализовать запахи.

Натуральный порошок относительно мягкий и безопасен для использования на большинстве тканей. Оставьте на несколько часов матрас с содой, а затем тщательно пропылесосьте.

Вы также можете сбрызнуть матрас эвкалиптовым маслом или эфирным маслом лаванды, чтобы избавиться от остаточных запахов. Однако, как и при обработке пятен, слегка сбрызгивайте матрас и не мочите его слишком сильно.

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