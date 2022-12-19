Забудьте о возне с шелухой: как очистить гору чеснока всего за 30 секунд

Благодаря этому лайфхаку, вы в разы упростите и сократите время готовки

Предновогодняя суета — это и уборка дома, его украшение, а также готовка. Часто получается так, что хозяйки так устают за день, что им уже совсем не до Нового года, курантов и празднований. Чтобы хоть немного упростить вам жизнь, мы делимся полезными советами, как намного быстрее очистить овощи и фрукты. И сегодня мы поговорим о чесноке.

Вы знали, что гору чеснока можно почистить всего за 30 секунд? Опытные хозяйки давно придумали, как быстро почистить целую партию и при этом не потерять ни секунды, пишет портал "Вкусно+". Плюс ко всему, этот способ очень простой, поэтому просто обязан быть в вашем арсенале.

Как быстро почистить чеснок

Чтобы не возиться с очисткой чеснока вручную, вам понадобится микроволновка. Поместите внутрь столько чеснока сколько вам нужно для готовки, и включите технику примерно на 15-20 секунд. За это время продукт прогреется и шелуха сама по себе отслоится от долек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ловко измельчают чеснок французские повара, метод точно придется вам по вкусу. А еще мы писали, что очень просто можно очистить перец от семян с помощью необычного лайфхака.