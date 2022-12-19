Как высушить бельё после стирки за считанные минуты: простая хитрость

Нужно только определенные полотенца

Быстро высушить белье и другие вещи сразу после стирки в машинке некоторым бывает проблематично. Но выход есть! Если не хотите, чтобы они висели зимой посреди комнаты больше суток, воспользуйтесь одним простым лайфхаком.

Это рабочий способ, для которого нам понадобится только сухое махровое полотенце. Об этом пишет cpykami.

Как быстро высушить белье после стирки

Когда стиральная машина закончит стирку, кладем 1-2 сухих махровых полотенца (в зависимости от того, на сколько загружена машинка). Включаем режим отжима. После этой простой процедуры ваши постиранные вещи будут слегка влажными и высохнут всего за несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как постирать махровые полотенца так, чтобы они оставались мягкими и пушистыми.