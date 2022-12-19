Простой способ избавиться от плесени в доме: нужен всего один фрукт

Справиться с плесенью можно даже без сильных химикатов

В холодное время в домах может возникать плесень. К примеру, грибок развивается впоследствии скопления конденсата на окнах. Если в вашем доме сыро и происходят перепады температуры, то стоит удалить плесень как можно быстрее, пока она не поразила большие участки.

О простом, но действенном лайфхаке, который поможет избавиться от плесени в доме, пишет издание Express. Ключевой ингредиент – популярный недорогой фрукт – лимон. Благодаря некоторым свойствам цитрус станет чудесным помощником в борьбе с плесенью.

Так, лимоны являются натуральным дезодорантом, антисептиком, отбеливателем, пятновыводителем и чистящим средством, а также могут удалить черную плесень. Высокая концентрация кислоты в лимонах разрушает плесень, облегчает ее удаление и оставляет после себя продезинфицированную поверхность вместе с чудесным цитрусовым ароматом.

Как убрать плесень с помощью лимона: полностью натуральный способ

Вылейте сок из трех-пяти лимонов в чашку и полейте заплесневелый участок.

Оставьте на пять минут, а затем протрите поверхность влажным полотенцем.

Можно повторно нанести натуральное средство и почистить поверхность, чтобы избавиться от стойких пятен плесени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще есть методы избавления от плесени, в частности, один лайфхак поможет оттереть от грибка швы между плиткой в ванной комнате.