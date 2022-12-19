Что нужно сделать, чтобы кот не заваливал новогоднюю елку: простые уловки

Домашние любимцы часто любят "нападать" на праздничную красавица, но есть способ предотвратить это

Елка – главное украшение дома на Новый год. Но если у вас живет кот, нужно принять некоторые меры предосторожности. Хвостатые любимцы часто интересуются новогодним деревом, норовят сбросить игрушки или даже взобраться по стволу к макушке.

Небольшие лайфхаки помогут сохранить новогоднее дерево в целостности, пишет издание Express. Соблюдение некоторых простых правил позволят избежать нежелательной катастрофы с вашим деревом в этом году. Есть и натуральные способы, которые сделают елку менее привлекательным для вашей кошки.

Как обезопасить елку на Новый год от кота:

С помощью запахов. Используйте запахи, чтобы отпугнуть кошек от рождественских елок, особенно запахи цитрусовых, которые на 100% безопасны для животных. Если новогодняя елка и территория вокруг нее пахнут непривлекательно, вполне вероятно, что животное из семейства кошачьих не захочет иметь с этим ничего общего. Обычно кошкам не нравится запах цитрусовых. Распылите спрей или положите кожуру от цитрусовых рядом с деревом. Продолжайте повторно наносить аромат вокруг дерева, по крайней мере, два раза в неделю, чтобы поддерживать эффективность.

Используйте запахи, чтобы отпугнуть кошек от рождественских елок, особенно запахи цитрусовых, которые на 100% безопасны для животных. Если новогодняя елка и территория вокруг нее пахнут непривлекательно, вполне вероятно, что животное из семейства кошачьих не захочет иметь с этим ничего общего. Обычно кошкам не нравится запах цитрусовых. Распылите спрей или положите кожуру от цитрусовых рядом с деревом. Продолжайте повторно наносить аромат вокруг дерева, по крайней мере, два раза в неделю, чтобы поддерживать эффективность. С помощью фольги. Кошки ненавидят фольгу из-за ее звука и текстуры. Украшать этим материалом елку не надо, но можно как минимум положить его у основания дерева.

Правильное расположение . Также не забывайте ставить елку подальше от мебели, иначе вы попросту дадите коту путь к "цели".

. Также не забывайте ставить елку подальше от мебели, иначе вы попросту дадите коту путь к "цели". Меньше украшений на нижних ветках. Избегайте размещения украшений на нижней части елки. Если кошка сможет дотянуться до безделушек, огоньков и мишуры, она изо всех сил потянет все это с дерева. Кошек привлекает все, что блестит или хоть немного болтается у них перед мордой. Искушения можно легко избежать, если не размещать елочные игрушки на уровне глаз любимца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно по-новому украсить елку мишурой.