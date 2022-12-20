Натрите смеситель этим копеечным материалом и пятна от воды на сантехнике больше не появятся

Капли воды будут просто скатываться, а значит и пятна не появятся

Некрасивые следы от воды на сантехнике — проблема, которую приходится постоянно и утомительно решать. Каждый раз пятна на смесителе, которые образуются после водных процедур, нужно тщательно протирать, но это последнее дело, которое хочется делать после, к примеру, расслабляющей ванны.

О том, что нужно делать, чтобы подобные пятна больше никогда не появлялись, пишет Ukr.Media. Оградить смеситель от появления таких разводов поможет пергамент для выпечки.

Чем протереть смеситель, чтобы больше не было пятен

Так как пергамент для выпечки пропитан воском, после протирания им смесителя на его поверхности создается тонкая восковая пленка. Она не даст задерживаться воде на поверхности сантехники: капли воды с нее будут просто скатываться, а значит и пятна не появятся.

Как правильно провести процедуру: удаляем пятна любым чистящим средством. Берем кусок пергамента и тщательно протираем весь смеситель. Делать такую простую манипуляцию следует один раз в неделю.

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