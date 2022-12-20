Неожиданное средство против плесени: от грибка не останется и следа

Справиться со спорами грибка можно даже без химикатов

В холодное время года многие сталкиваются с плесенью на окнах, стенах, сантехнике. Иногда грибок развивается из-за излишней сырости в комнате или же накопления конденсата. Плесень нужно удалять быстро, иначе она распространиться. Сделать это можно даже без химических средств.

Лайфхак по очищению плесени публикует издание Express. Бонус этого способа в том, что он придаст помещению приятный аромат, в отличие от ядовитой химии. Главное, что вам нужно, одно определенное эфирное масло.

Так, эфирные масла могут использоваться не только для ароматерапии или в качестве освежителя. Масло чайного дерева является средством от насекомых, антисептиком и дезодорантом, а также это один из самых безопасных методов избавления от черной плесени.

Масло чайного дерева — это натуральный фунгицид, который быстро удаляет плесень и помогает предотвратить повторное появление спор грибка. Что нужно делать, чтобы избавиться от плесени с помощью эфирного масла:

Смешайте одну чайную ложку масла чайного дерева с одной чашкой воды в распылителе и энергично встряхните, чтобы смешать воду и масло.

Опрыскайте область плесени, дайте высохнуть в течение часа, а затем протрите тряпкой.

Обязательно надевайте защитные перчатки, потому что иногда эфирные масла могут раздражать кожу.

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