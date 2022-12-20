Отменный лайфхак для духовки: убирает стойкий жир за 20 минут без химикатов

Не забудьте провести уборку в духовом шкафу, прежде чем начать готовить там пищу

Жир в духовке иногда трудно очистить, и чем дольше вы оставляете его, тем сложнее становится работа. Иногда мы может откладывать уборку в духовом шкафу, поэтому пятна становятся слишком стойкими. Особенно тяжело привести в порядок дверцу духовки. Однако есть способ убрать загрязнения даже без использования химических средств.

Как и в случае с чисткой микроволновой печи, для лайфхака по чистке дверцы духового шкафа понадобятся самые простые и доступные продукты, которые, подозреваем, уже находятся на вашей кухне. Вам нужны такие подручные средства, как пищевая сода и уксус, пишет Express.

Как очистить дверцу духовки с помощью подручных средств:

Возьмите полстакана пищевой соды или больше, если это необходимо, и смешайте с небольшим количеством воды до получения однородной массы. Нанесите на стеклянную дверцу духовки раствор и дайте ему пропитаться не менее 20 минут.

Добавьте немного горячей воды и уксуса. Потрите жесткой стороной губки. Протрите влажной тканью.

Пищевая сода, обычно используемая в качестве разрыхлителя при выпечке, часто рекомендуется для уборки дома из-за ее щелочной концентрации и мягкой абразивной структуры. Поэтому средство отлично удаляет пригоревшие частицы пищи, не оставляя резких царапин. Тогда как уксус помогает растворять минеральные отложения, грязь, жир и некоторые бактерии.

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