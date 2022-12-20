В каких местах ванной комнаты грязнее всего: действенные лайфхаки для уборки

Если вы думаете, что самый грязный в ванной комнате унитаз, то вы ошибаетесь

Ванные комнаты теплые и влажные, поэтому отлично собирают на различных поверхностях множество нежелательных микробов и запахов. Это означает, что чрезвычайно важно чистить коврики для ванной и занавески для душа, а не только мыть непосредственно ванную.

Как сообщает издание Express, есть как минимум пять самых загрязнённых мест в ванной комнате. Но простые и действенные лайфхаки помогут держать их чистыми. Тем более, что для некоторых предметов для чистки понадобятся подручные средства.

Коврики для ванной

Они впитывают много воды, поэтому важно регулярно стирать их, чтобы поддерживать соответствующие гигиенические стандарты. В идеале ваш коврик для ванной следует стирать еженедельно, не забудьте перед этим проверить требования на этикетке. Коврики для ванной с резиновой подложкой в стиральную машину лучше не класть. Вы можете еженедельно опрыскивать их уксусом и стирать в холодной воде каждые три-четыре недели. Рекомендуется менять коврики каждые два года, чтобы они оставались свежими и чистыми.

Занавески для душа

Стирайте занавески для душа в стиральной машине при щадящей стирке, чтобы не повредить материал. При этом можете добавить банное полотенце в стирку вместе с ним. Если занавеску стирать в машине нельзя, то добавьте несколько капель отбеливателя на влажную ткань или губку, потрите, а затем тщательно прополощите.

Туалетные щетки

Часто они являются самым грязным предметом в доме, поэтому их необходимо регулярно чистить, чтобы не допустить появления микробов. Каждую неделю наполняйте контейнер для ершика горячей мыльной водой и несколькими каплями отбеливателя. Покрутите щетку в воде и дайте ей впитаться в течение 10 минут, прежде чем слить воду в унитаз. Затем промойте щетку чистой водой и распылите на контейнер и щетку дезинфицирующий спрей. Лучше дать щетке высохнуть на воздухе, прежде чем поместить ее обратно в контейнер.

Игрушки для купания

Детские игрушки для купания — очаги плесени, грибка и микробов. Раз в неделю эти игрушки следует правильно чистить:

Наполните ведро уксусом и теплой водой в равных пропорциях (и добавьте несколько капель эфирных масел, подходящих для детей, если вы хотите добавить аромат).

Погрузите игрушки для ванны и дайте им отмокнуть в течение часа, прежде чем ополоснуть их водопроводной водой и дать им высохнуть на воздухе. Уксус растворяет мыльную пену и избавляет от пятен, что делает его идеальным для чистки игрушек для ванной.

Если внутри игрушки осталась мутная или вода с неприятным запахом, лучше выбросить их в мусорное ведро, так как внутренние поверхности не будут стерильными и пригодными для игры.

Мочалки

Мочалки могут легко забиваться омертвевшими клетками кожи и бактериями.Рекомендуется очищать их после каждого использования. Синтетические мочалки можно чистить, замачивая в растворе из одной части отбеливателя на девять частей воды. Для мочалок из натуральных волокон используйте раствор из четырех столовых ложек соды на каждый литр воды.

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