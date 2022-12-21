Не будет ни пятен, ни разводов: чем помыть фужеры, чтобы они сияли как в ресторане

В ресторанах фужеры моют только так

Согласитесь, ведь намного приятнее отмечать Новый год, держа в руках чистый и сияющий от блеска бокал игристого шампанского, при этом зная, что вы его не покупали образно вчера, и не отмывали часами на кухне. Без преувеличения, каждая хозяйка знает, как сложно мыть фужеры. Однако если знать небольшую хитрость, можно значительно облегчить себе жизнь.

Чаще всего при мытье стеклянной посуды используется "стандартное" моющее средство, однако на стекле от него получаются разводы, а после от малейшего прикосновения остаются отпечатки пальцев. Но обо всем этом можно забыть, если воспользоваться двумя дешевыми средствами, которые всегда есть на вашей кухне, пишет портал "Вкусно+".

Как отмыть стеклянные бокалы и стаканы до идеальной чистоты

Чтобы добиться ресторанного блеска, нужно отмывать бокалы, фужеры, стаканы и т.д. столовым уксусом или содой. Одно из этих средств добавьте в таз с водой, и прополощите там изделия. А затем смойте раствор под краном и высушите посуду, если это необходимо.

Такой способ не только придаст фужерам блеск, но и уберет все старые загрязнения. Однако стоит быть осторожнее с посудой с рисунками или хромовыми напылениями, ведь во время такой мойки они могут стереться.

Ранее "Телеграф" писал, как справиться с загрязнениями, жиром и налетом на посуде. Все нужные средства легко найти на каждой кухне.