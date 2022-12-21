Как украсить елку и что точно нельзя вешать на нее в 2022 году

Украшение елки – это очень интересный и одновременно ответственный процесс

Новый год — особенное время, когда все ждут чуда. А праздничная атмосфера в доме обычно начинается именно с украшения елки. К этому нужно отнестись со всей ответственностью, чтобы не разозлить хозяина будущего года.

Как нарядить елку на Новый Год 2023 — чего избегать, а что должно быть на праздничном дереве рассказывает ukr.media.

2023 год – год черного Водяного Кролика (или Кота)

Этот добродушный и гостеприимный зверь может помочь вам наладить жизнь и добиться новых высот. Да и эзотерики в один голос говорят, что следующий год будет намного лучше, чем предыдущие годы Тигра и Быка.

Поскольку это год Черного Водяного Кролика (или Кота), то именно черный и все оттенки воды (синий, голубой, серый) будут максимально уместны. Чтобы черный не выглядел мрачно, сочетайте его с золотистым или серебристым, а еще красным и синим. Будет очень стильно!

Кролику понравятся естественные оттенки: белый, коричневый, желтый, оранжевый и зеленый. Счастливыми цветами для 2023 станут и красный (но не очень яркий), розовый, фиолетовый и, конечно же, синий.

Что нельзя вешать на елку 2023 года

Во-первых, лучше отказаться от искусственной елки. Как мы уже говорили, Кролик в восторге от всего натурального, поэтому хотя бы несколько веточек елки или сосны в доме должны быть.

Не вешайте на елку игрушки со звериным принтом. Откажитесь от пластиковых украшений. Не украшайте елку игрушками и прочим декором лимонных, кислотно-желтых, ярких неоновых и охристых оттенков. Забудьте о старых поцарапанных елочных игрушках – их лучше вообще выбросить из дома.

Чем украсить елку на Новый 2023 год

Приветствуется все природное, экологичное, сделанное своими руками. Это могут быть гирлянды, елочные игрушки и подарочки, которые ставят под елкой для красоты.

Кроме обычных игрушек, которые продают в магазине, вы вполне можете использовать сделанные собственноручно украшения из бумаги, дерева, пряжи, фетра, войлока или папье-маше. А чтобы они выглядели нарядно, их следует оформить кружевом, лентами, бусами и другими элементами. Такие изделия точно придутся по вкусу покровителю года.

Можно повесить на новогоднее деревце также помпоны и полые шарики из цветных нитей, мешочки с пожеланиями и сюрпризами. Мелочи, изготовленные собственноручно, придадут празднику особую атмосферу.

И, конечно же, нельзя забывать о символе следующего года — Кролике или Коте. Вы вполне можете изготовить мягкие игрушки в виде зайчат, крольчат или милых котят. Такие фигурки набивают синтепоном или каким-нибудь другим наполнителем.

А вот фигурки предыдущих символов года точно стоит снять с дерева – Тигр не друг Кролику, как и Бык.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы кот не заваливал новогоднюю елку. А еще "Телеграф" рассказывал о счастливой дате, когда в этом году нужно устанавливать елку в доме, чтобы она принесла вам удачу.