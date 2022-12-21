Плесень больше не вернется: самый доступный способ убрать грибок в доме

Иногда не стоит тратиться на химикаты, а воспользоваться подручными средствами, которые отлично работают, в том числе, против плесени

В зимний период многие дома столкнулись с повышенным уровнем влаги, сыростью и конденсатом на окнах, что нередко приводит к развитию грибка. Плесень может разрастаться довольно быстро, так что решайте эту проблему оперативно. Тем более, что сделать это можно даже без агрессивных химических средств.

Простой, но действенный лайфхак против плесени в доме рассказало издание Express. Обычный уксус часто используется в быту и помогает в уборке жилища. А еще он поможет избавиться от спор грибка на различных поверхностях.

Уксус — это слабокислотный продукт, который очищает, дезодорирует и дезинфицирует. Он также может убить 82 процента видов плесени, включая черную плесень, на пористых и непористых поверхностях. Вы можете безопасно использовать его на большинстве поверхностей, и его неприятный запах быстро исчезнет.

Как избавиться от плесени с помощью уксуса:

Просто налейте неразбавленный уксус в пульверизатор и нанесите на загрязнённый грибком участок. Поскольку уксус содержит от 5 до 10 процентов уксусной кислоты, добавление воды делает его менее эффективным.

Распылите уксус на заплесневелую поверхность и оставьте на час. Наконец, протрите область чистой водой и дайте поверхности высохнуть. Любой запах уксуса должен исчезнуть в течение нескольких часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал и о других способах борьбы с плесенью с помощью определённого вида спирта или одного необычного эфирного масла.