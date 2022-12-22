Как садоводы могут использовать старую губку с пользой: цветы скажут вам "спасибо"

Вот как их можно повторно использовать

Как мы знаем, кухонные губки могут быть самыми загрязненными в доме, поэтому их рекомендуют менять хотя бы один раз в месяц. А вот любителям комнатных растений с этим спешить не стоит.

Использованные губки для мытья посуды можно применить необычным образом с пользой для растений, пишет cpykami. Они могут дополнительно удерживать влагу в горшке и медленно отдавать ее растению. В этом случае переливов никогда больше не будет, а поливать растения можно будет реже.

Как использовать губку для пользы растений

Замачиваем губку в теплой воде со средством для мытья посуды и содой на 1 ч.л. Удаляем жесткую часть. Саму мягкую губку нарезаем на мелкий кубик. Насыпаем в горшок землю, добавляем нарезанную губку, перемешиваем. Высаживаем цветы или другие комнатные растения и сверху насыпаем земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего посыпать солью губку для мытья посуды.